CALCIOMERCATO ROMA KOLAROV BOLOGNA / Nonostante il rinnovo fino al 2021 firmato solo lo scorso gennaio, nel prossimo calciomercato Kolarov e la Roma potrebbero dirsi addio. A sostenerlo è 'La Gazzetta dello Sport', secondo cui il laterale serbo non rientra più nei piani futuri del tecnico giallorosso Paulo Fonseca.

Il 34enne di Belgrado, però, potrebbe restare in Italia: la stessa 'rosea' parla infatti di una possibilitàper il calciatore che in Italia ha indossato pure la maglia della Lazio. In rossoblù lo vorrebbe Sinisa, suo connazionale nonché ex Ct della Nazionale. Ostacolo all'operazione l'ingaggio dell'11 capitolino, circa 3 milioni.

