CALCIOMERCATO JUVENTUS GUARDIOLA / Pep Guardiola è senza dubbio il 'sogno' di Andrea Agnelli. Un sogno forse solo 'accarezzato' nella primavera di un anno fa, prima insomma del divorzio ufficiale o meglio dell'esonero di Allegri. Il nome del catalano è tornato in auge poi nei mesi scorsi, in contemporanea al difficile momento che stava vivendo Maurizio Sarri.

Il tecnico dovrebbe rimanere anche nella prossima stagione, a meno che il catalano diventi un obiettivo alla portata della 'Vecchia Signora', ovvero decida di porre fine alla sua avventura sulla panchina del, ricordiamo squalificato per due anni dalle competizioni europee anche se il club inglese ha presentato ricorso.

Secondo Paolo Di Canio, interpellato da 'Sky Sport', Guardiola lascerà sicuramente i 'Citizens' qualora "riuscisse a vincere la Champions League", sempre a patto che si torni a giocare in tempo per portare a termine questa stagione. Per il giornalista Massimo Marianella, presente invece negli studi dell'emittente satellitare, Guardiola potrebbe davvero scegliere i bianconeri nel prossimo futuro. "Se decidesse di venire in Serie A - le sue parole - opterebbe sicuramente per la Juve".

