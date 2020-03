MILAN MALDINI CORONAVIRUS VIDEO IG / Paolo Maldini sta bene. Il dirigente del Milan, attraverso un messaggio video su Instagram, ha voluto tranquillizzare tutti sulle condizioni sue e del figlio, risultati positivi al coravirus: "Voglio ringraziare tutte quelle persone che hanno fatto arrivare i loro messaggi di amore e di preoccupazione per le condizioni di saluta mia e di mio figlio - ammette l'ex difensore - Noi stiamo bene e dovremmo riuscire a debellare questo virus nell'arco di una settimana.

Grazie per il vostro affetto che non manca veramente mai. Ne approfitto per ringraziare dottori, infermieri, operatori sanitari, protezione civile e forze dell'ordine che stanno affrontando questa emergenza con il massimo della professionalità e con un coraggio enorme. Ancora una volta ci fate sentire orgogliosi di essere italiani".

