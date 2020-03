Calciomercato Juventus, concorrenza Mourinho per il difensore

CALCIOMERCATO JUVENTUS REAL MADRID MILITATO / Stagione non proprio esaltante per Eder Militao con la maglia del Real Madrid. L'ex Porto sta faticando non poco a trovare spazio con la maglia dei Blancos e in estate è pronto a cambiare aria. Il calciatore - come riporta 'Sky Sports' - sarebbe finito nel mirino del Tottenham.

Mourinho si prepara dunque a sfidare la

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI.

I bianconeri sono stati accostati al difensore durante la sessione invernale del mercato e in estate potrebbero tornare a provarci.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ter Stegen fa gola: contatti a sorpresa

Juventus, Paratici nel mirino | Furia social