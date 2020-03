ESCLUSIVO PEDRO MARTINS OLYMPIACOS LOKOMOTIV / Protagonista in Grecia e in Europa. L'Olympiacos di Pedro Martins viaggia verso il titolo in patria, con la squadra del Pireo che prima dell'inizio dei playoff (girone all'italiana con le sei migliori squadre classificate della regular season) comanda da imbattuta la classifica con 7 punti di vantaggio sul Paok Salonicco di Massimo Carrera, in attesa di ritornare in campo visto lo stop forzato a causa dall'emergenza sanitaria sul coronavirus.

Stagione positiva fin qui anche nelle coppe internazionali per l'Olympiacos, certificata dall'impresa compiuta nei sedicesimi di Europa League dopo aver eliminato l'Arsenal espugnando l'Emirates Stadium nel match di ritorno.

ESCLUSIVO - Olympiacos, Pedro Martins in cima alla lista della Lokomotiv Mosca

In precedenza la formazione ellenica era retrocessa dalla, piazzandosi al terzo posto in un girone proibitivo cone i vice campioni d'Europa del

Pedro Martins ha strappato consensi in Grecia e fuori dai confini ellenici, con il 49enne allenatore portoghese che ha catturato l'attenzione di diverse società per la prossima stagione. Come raccolto da Calciomercato.it, il club che segue con maggiore interesse Pedro Martins è la Lokomotiv Mosca. L'ex tecnico del Vitoria Guimaraes, in scadenza il prossimo giugno, è in cima nella lista dei 'Ferrovieri' per sostituire Semin in panchina.

La Russian Premier League è un torneo che non dispiacerebbe affatto a Pedro Martins: "Adesso sono concentrato sull'Olympiakos, abbiamo ancora degli obiettivi importanti da raggiungere. Io in Russia? Perché no… E' un campionato difficile, molto competitivo, con squadre, giocatori e tecnici di spessore. Qualsiasi allenatore, motivato e con l'ambizione di vincere, sarebbe felice di allenare un club della Russian Premier League", le sue parole rilasciate al portale 'Sport Express'. Un'apertura importante quella di Pedro Martins verso la Russia, con la Lokomotiv intenzionata ad affondare il colpo per affidargli la panchina nella prossima stagione.

