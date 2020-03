OLIMPIADI CIO / Niente Olimpiadi almeno a luglio 2020: il Comitato Olimpico Internazionale avrebbe già preso la decisione di posticipare i Giochi Olimpici, anche se non è ancora stato chiarito quando saranno disputate. A lanciare l'indiscrezione è 'Usa Today' che riporta le dichiarazioni di Dick Pound, membro del CIO: "Sulla base delle informazioni fornite dal CIO, il rinvio è stato deciso.

I dettagli non sono ancora stati decisi ma i Giochi non inizieranno il 24 luglio, questo lo so".

Lo stesso Pound ha aggiunto che l'organizzazione avverrà "in più fasi. Prima lo rimanderemo, poi inizieremo ad occuparci di tutte le conseguenze che questo rinvio porterà che sono immense". Lo stesso portale ha interpellato a riguardo anche il portavoce del CIO Mark Adams che si è limitato ad affermare: "Come abbiamo annunciato ieri, stiamo esaminando gli scenari".