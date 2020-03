CALCIOMERCATO NAPOLI MILENKOVIC FIORENTINA / La prossima stagione, al di là delle incertezze legate al coronavirus, sarà all'insegna delle novità per il Napoli: già chiusi i colpi Rrahmani e Petagna, gli azzurri lavorano anche su altri colpi, anche nel reparto arretrato.

In particolare da temposeguedelche il direttore sportivo partenopeo voleva già acquistare nel mercato di gennaio per poi lasciarlo in veneto: missione non andata a buon fine, anche per la concorrenza dell'Inter che ha convinto il calciatore a prendersi più tempo per riflettere su quel che sarà il suo futuro. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Godin: scelto l'erede | Assalto al gioiello della A

L'albanese non è però l'unico difensore seguito dal Napoli per la prossima stagione: come riferisce 'Tuttosport', per il prossimo anno Giuntoli guarda anche a Nikola Milenkovic, centrale serbo della Fiorentina, capace di giocare anche da terzino destro. Il 22enne piace molto alla società partenopea che lo ha messo sotto osservazione da molto tempo, senza mai affondare il colpo: se si deciderà per farlo, la coppia De Laurentiis-Giuntoli dovrà vedersela con una concorrenza molto folta visto che il calciatore piace anche alle big italiane e all'estero con Manchester United interessato da tempo.