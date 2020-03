Emergenza Coronavirus, bollettino aggiornato: 3780 positivi in più. 408 i guariti

EMERGENZA CORONAVIRUS BOLLETTINO 23 MARZO / Consueto aggiornamento sul bollettino relativo all'emergenza Coronavirus in Italia.

Angelo, capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha fornito i nuovi numeri in conferenza stampa: 408 guariti oggi, per un totale di 6423. 3780 i positivi in più, per un totale di 50418, circa la metà in isolamento domiciliare mentre il 6% in terapia intensiva. I deceduti della giornata sono 602. Per le ultime notizie---> clicca qui!