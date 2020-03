CORONAVIRUS PAZIENTE 1 MATTIA / "Io sono stato fortunato, state a casa": così Mattia, il paziente 1, in un video trasmesso dalla pagina Facebook di Lombardia Notizie.

Il 38enne diè stato il primo contagiato accertato di coronavirus in Italia ed ora è stato dimesso dall'ospedale San Matteo di Pavia dove era arrivato nella notte tra il 21 e il 22 febbraio in condizione disperate. Ricoverato dal 19 febbraio a Codogno e poi trasferito, il 9 marzo ha ripreso a respirare in maniera autonoma. Oggi le dimissioni e il suo messaggio a tutti gli italiani: "Restate a casa".