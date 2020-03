CORONAVIRUS ARTETA ARSENAL / E' stato il primo caso di coronavirus in Inghilterra: Mikel Arteta, manager dell'Arsenal, racconta a 'La Sexta' la sua esperienza. "Ora mi sento molto bene, mi sono ripreso. Mi ci sono voluti tre o quattro giorni per iniziare a sentirmi molto meglio e con più energia, a lasciarmi in sintomi alle spalle e ora mi sento molto bene. E' successo tutto molto in fretta: martedì pomeriggio mi sentivo così e così, sono andato dal dottore ma non l'ho trovato.

Poi ho ricevuto una telefonata dai dirigenti mentre ero in macchina e mi dicevano che il presidente dell'era risultato positivo e quindi tutti quelli che erano stati in contatto erano a rischio. Ho detto loro che non mi sentivo bene e che avevano un problema perché molti giocatori erano entrati in contatto. Il giorno dopo avremmo dovuto giocare con ile abbiamo preferito non mettere a rischio molte persone. Il mercoledì ho fatto il test e venerdì è arrivato l'esito positivo". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui