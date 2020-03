CALCIOMERCATO INTER LIPSIA WERNER / Il Lipsia era pronto a cedere Timo Werner nel calciomercato estivo: l'attaccante tedesco, autore di 27 gol in stagione prima dello stop per l'emergenza coronavirus, ha una lunga fila di pretendenti in giro per l'Europa.

Il suo nome è stato accostato all'Inter e alla, in Spagna piace al, mentre non mancano i corteggiatori in Premier League dove ilè dato in pole per il suo acquisto. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Juventus, intreccio di mercato con il Lipsia

Markus Krosche, direttore sortivo del club tedesco, ha parlato proprio del futuro di Werner in un'intervista a 'Sport1': "E' chiaro che Werner ha attirato l'interesse di altri club grazie alle sue prestazioni, ai suoi gol e ai suoi assist. I club inglesi però vivono i nostri stessi problemi. La crisi sanitaria non coinvolge soltanto un settore, ma a livello mondiale sono tutti toccati. Oggi non possiamo sapere come saranno le cose tra sei mesi. Werner può restare? Sì, è possibile. Non sappiamo come si svilupperà il mercato dei trasferimenti. Non sappiamo quali saranno le risorse a nostra disposizione e quali quelle degli altri club". Il calciatore ha una clausola da sessanta milioni di euro.