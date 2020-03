CALCIOMERCATO INTER PERISIC BAYERN TOLISSO / Sono tanti i calciatori dell'Inter in prestito in giro per l'Europa. Da Nainggolan al Cagliari a Icardi al PSG fino ad arrivare a Ivan Perisic al Bayern Monaco. Una formula quella del trasferimento momentaneo con diritto di riscatto che ha contraddistinto quasi tutte le cessioni nerazzurre della scorsa estate. L'esterno croato in particolar modo potrebbe anche rimanere a Monaco di Baviera anche se non alle condizioni stabilite in precedenza dall'Inter.

È infatti notizia nelle scorse settimane che la società bavarese voglia strappare una sorta di sconto sui 20 milioni di euro che dovrebbe versare nelle casse interiste per trattenere Perisic all'Allianz Arena. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto sottolineato da 'Sportmediaset' Marotta starebbe cercando di risolvere il problema 'sconto' impostando uno scambio con Corentin Tolisso. Il centrocampista francese campione del mondo in passato era stato vicino anche a Napoli e Juventus. Ora invece potrebbe rientrare in una maxi operazione con l'Inter che così facendo cederebbe Perisic e regalarebbe a Conte anche un centrocampista di qualità.

