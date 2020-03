CALCIOMERCATO INTER COUTINHO BARCELLONA LAUTARO MARTINEZ CONTE MAROTTA - Dopo la buona notizia della non positività dei componenti della rosa dell'Inter, dopo l'isolamento domiciliare successivo alla notizia della positività al coronavirus di Daniele Rugani della Juventus (affrontata all'Allianz Stadium l'8 marzo scorso), in casa nerazzurra di discute anche di calciomercato. E tiene sempre banco il futuro di Lautaro Martinez. Continuano, infatti, ad arrivare insistenti voci da Barcellona, col club catalano desideroso di portare in Catalogna il 22enne connazionale di Leo Messi per sostituire Luis Suarez al centro dell'attacco di Quique Setien. O per prendere il posto di Antoine Griezmann che, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe in uscita dai blaugrana. In ogni caso, il 'Toro' di Bahia Blanca è un obiettivo concreto del Barcellona per la prossima stagione. E la società presieduta da Josep Bartomeu avrebbe già avanzato una prima proposta, respinta, al club di Suning: 70 milioni più i cartellini di Arturo Vidal e Nelson Semedo.

Nella trattativa, però, si fa sempre più strada la possibilità di inserire un altro calciatore.

Calciomercato Inter, torna Coutinho: Conte e Marotta aprono la porta

Il nome sul quale si starebbe ragionando, riporta il 'Mundo Deportivo', è quello di Philippe Coutinho. Attualmente in prestito con diritto di riscatto, che non eserciterà, al Bayern Monaco, il 28enne brasiliano potrebbe tornare a Milano, dopo l'esperienza dal 2010 al 2013 (con in mezzo una breve esperienza all'Espanyol), prima del passaggio al Liverpool. Il calciatore farà al ritorno al Barcellona che avrebbe intenzione di inserirlo in due trattative, per abbassare le pretese: col Paris Saint-Germain per il clamoroso ritorno di Neymar e, appunto, con l'Inter per Lautaro Martinez. Coutinho pare avere diversi estimatori in Premier League, Chelsea e Tottenham su tutte, ma secondo 'Sport Mediaset', sia Antonio Conte che l'amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, vedrebbero di buon occhio un eventuale ritorno del prodotto del vivaio del Vasco da Gama. Da considerare anche la valutazione del cartellino: in scadenza di contratto nel 2023, il diritto di riscatto a favore del Bayern è attualmente fissato a quota 120 milioni di euro. Difficilmente, però, l'Inter si spingerà, se la trattativa diventerà più concreta, verso cifre di questo tipo. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi, ma il nome di Coutinho viene tenuto in grande considerazione.

