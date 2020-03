CALCIOMERCATO ROMA SCHICK PREMIER LEAGUE / Patrick Schick può rivelarsi un vero tesoretto per la Roma: l'attaccante ceco milita attualmente in Germania con la maglia del Lipsia che lo ha acquistato in prestito con diritto di riscatto (in caso di Champions) per 29 milioni di euro. Una cifra che farebbe gola ai giallorossi ma intanto lo stesso ex Sampdoria parla del suo futuro e racconta l'ambizione di giocare un giorno in Premier League. Intervistato da 'iSport.cz', Schick racconta: "Quando ho lasciato la Repubblica Ceca, sognavo di giocare in Italia e l'ho fatto.

Ora mi sento molto attratto dall'Inghilterra". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Questo non significa avere rimpianti per la scelta Lipsia: "Lipsia è stata assolutamente la scelta giusta per la mia carriera. Avevo anche parlato con Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Schalke qui in Germania, mentre in Inghilterra c'erano Everton e Crystal Palace e in Spagna il Valencia. Ho pensato che il Lipsia mi volesse di più, ero anche attratto dallo stile di gioco dell'allenatore Julian Nagelsmann. Sono sicuro di aver fatto la scelta giusta". In questa stagione, l'attaccante dopo un primo periodo con molti problemi fisici, ha ingranato con sette reti nelle quindici partite di Bundesliga.