CALCIOMERCATO JUVENTUS HLEB CRISTIANO RONALDO MESSI / Oltre un decennio di dominio per il duopolio composto da Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, interrotti sul trono del Pallone d'oro solamente dal successo di Luka Modric dello scorso anno, prima che l'argentino del Barcellona ritrovasse la sua corona. Al momento però entrambi i fenomeni del calcio mondiale sono ovviamente forzatamente ai box per l'emergenza Coronavirus. La soluzione per rivederli giocare, magari insieme, arriva dall'ex Barça e Arsenal, Aleksandar Hleb che ai microfoni di 'The Sun' ha lanciato una simpatica provocazione: "Coronavirus? Qui nessuno ne parla e a nessuno importa. Tutto il mondo adesso guarda il campionato bielorusso. Quando la NHL ha sospeso la stagione, molti giocatori di hockey su ghiaccio sono andati in Russia per giocare. E forse Lionel Messi e Cristiano Ronaldo potrebbero venire in Bielorussia per continuare a scendere in campo, no? È l’unico posto in Europa in cui si può giocare a calcio.

Solo una simpatica provocazione quella di Hleb che quasi 'invita' i fenomeni di Juventus e Barcellona ad andare a giocare in Bielorussia per poterli vedere all'opera nonostante lo stop del calcio.

