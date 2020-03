CORONAVIRUS JONATHAS / Jonathas Cristian de Jesus Maurício, attaccante dell'Elche, è uno dei calciatori che è stato costretto ad affrontare in maniera direttamente il coronavirus. L'ex Torino in un'intervista a 'Globo' ha raccontato i momenti vissuti durante la malattia: "Non riuscivo ad allenarmi, il mio corpo era debole. Soprattutto nei primi tre giorni ho sofferto molto, non avevo la forza di muovermi. Una volta quando sono andato in bagno per farmi la doccia stavo per svenire.

Era un dolore fortissimo, mai sentito prima: questo virus non è uno scherzo".

Il giocatore continua: "Ho avvertito una sensazione molto brutta, un forte mal di testa. Il giorno dopo il dottore mi ha detto di fare il test per il coronavirus in quanto avevo tutti i sintomi. Ora sto meglio, ma anche se sono un atleta ho sofferto molto: immaginate come può stare una persona anziana". Un pensiero anche alle figlie, in Brasile con la mamma mentre lui continua la quarantena in Spagna: "Fa male al cuore non poter stare con le mie principesse".