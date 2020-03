CORONAVIRUS ECA STIPENDI / L'emergenza coronavirus ha trasformato anche il mondo del calcio: niente partite, calendari tutti da rifare con il rischio cancellazione dei campionati sempre più concreto. Tra i vari temi di discussione c'è anche quello della riduzione degli stipendi dei calciatori: una misura che i club vorrebbero attuare per attutire in qualche modo il colpo economico causato da questa terribile situazione. Proprio al riguardo l'Eca - l'Associazione Europea dei Club - avrebbe programmato per oggi una riunione straordinaria, secondo quanto riferisce 'sport.es'.

Nel vertice, ovviamente telematico, l'idea di molte società è presentare una richiesta di taglio degli stipendi ai calciatori in maniera unificata.

La volontà è di creare un'unica misura collettiva in modo che questa possa essere in qualche modo più 'forte' rispetto alle inevitabili resistenze che arriveranno dagli stessi giocatori. L'attuale situazione crea grande incertezza anche a livello calcistico e si chiede un passo indietro anche ai giocatori per bilanciare le grandi perdite che rischiano di mettere in ginocchio molte società.