CALCIOMERCATO INTER MOSES / Appena una manciata di presenze senza particolari sussulti fin qui per Victor Moses con la maglia dell'Inter. L'esterno nigeriano è arrivato a Milano a gennaio per rinforzare la batteria di laterali di Conte che lo aveva già allenato ai tempi del Chelsea. Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' la breve parentesi di Moses in nerazzurro, induce a dargli fiducia con l'Inter che potrebbe quindi optare per una permanenza a titolo definitivo del calciatore. Stando al quotidiano i dieci milioni di euro necessari per il riscatto non appaiono una cifra proibitiva, considerando anche che dai 'blues' potrebbe anche arrivare un piccolo sconto.

Giudizio differente dunque quello di Conte e Sarri, con l'attuale allenatore della Juventus che ai tempi del Chelsea aveva al contrario bocciato il nigeriano. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, offerta super per Lautaro Martinez

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, Marotta esaudisce il desiderio di Conte: accordo a fine stagione

Inter, Aubameyang cambia il destino di Icardi