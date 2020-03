Coronavirus, Castillejo: "A Milano per proteggere la mia famiglia. Maldini sta bene"

CORONAVIRUS CASTILLEJO MILAN MALDINI / Nell'emergenza coronavirus che ha colpito tutto il mondo e in particolare l'Italia, sono giorni di isolamento domiciliare anche per diversi giocatori in Serie A. Samu Castillejo, attaccante del Milan, ha raccontato a 'Sky Sport' la sua esperienza. "Ho deciso di restare a Milano per proteggere la mia famiglia - ha spiegato - Ho sentito Daniel Maldini, sta bene. Spero che quanto prima si possa tornare a giocare e vedere di nuovo San Siro pieno di pubblico.

Ci alleniamo ovviamente tutti i giorni seguendo le indicazioni del club. Non ho pesi a casa, ma ho allenato i bicipiti portando a casa la spesa...".

