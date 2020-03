CORONAVIRUS CONTE / "È presto per dire quando finirà questa crisi. Questi saranno i giorni più difficili, perché non abbiamo raggiunto la fase più acuta del contagio e i numeri cresceranno ancora. Siamo in attesa, nei prossimi giorni, degli effetti delle misure adottate. Lo avevo detto da subito che non si sarebbero visti nell'immediato". In una lunga intervista rilasciata a 'La Stampa', il Premier Giuseppe Conte è tornato a parlare dell'emergenza Coronavirus. Sul nuovo decreto appena emanato: "Le restrizioni sono quelle indicate anche dal Comitato tecnico-scientifico.

Adesso abbiamo compiuto un nuovo passo in avanti, chiudendo tutte le attività produttive che non sono strettamente necessarie né indispensabili a garantirci i beni e i servizi essenziali".

Emergenza Coronavirus, il messaggio del Premier Conte

Infine, il Presidente del Consiglio si è rivolto a tutti i cittadini: "Dalla prossima settimana arriveranno 120 milioni di mascherine, grazie all'incessante lavoro fatto all'estero. Solo oggi distribuiremo 4 milioni di mascherine e 125 ventilatori. Il Paese sta rispondendo con tutta la sua forza, ma molto dipende dal comportamento responsabile di ciascuno di noi: se tutti, e ribadisco tutti, rispettiamo i divieti, se ognuno fa la propria parte, usciremo prima da questa prova difficilissima. Questo è il momento delle scelte, delle scelte anche tragiche. Saranno mesi duri per tutti. Ma gli italiani sono un popolo resiliente, che ha nel proprio DNA il coraggio, l'orgoglio e la forza per rialzarsi".

