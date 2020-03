CORONAVIRUS DONADONI SHENZHEN SERIE A ATALANTA / Dalla Cina, l'emergenza coronavirus si è propagata in tutto il mondo. In Oriente, però, si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Ne parla Roberto Donadoni, tecnico dello Shenzhen, in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport': "La Cina è stata lungimirante, così ne sta uscendo. Ora siamo in quarantena, proviamo la temperatura due volte al giorno e non ci alleniamo. Non so qui quando ripartirà il campionato, ma non credo manchi molto. Il futuro? Ho un anno di contratto con opzione per il secondo, poi si vedrà. Mi vedo ad allenare ancora in Serie A.

Un giorno all'? Magari, sarebbe una bella storia, per ora me la godo da tifoso. La nostra gente merita una squadra a questi livelli.ha strameritato la Panchina d'Oro, Ilicic è il più decisivo. Bergamo uscirà dalla situazione attuale, ce la faremo tutti insieme".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, da ingaggi a proroghe: nuove date per il calciomercato

Emergenza coronavirus, tutti gli aggiornamenti in diretta