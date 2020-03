CALCIOMERCATO INTER BROZOVIC / C'è un incedibile nella rosa nerazzurra.

Un big trapotrebbe lasciare l'in estate, mentre Marceloverrà blindato da Marotta ecome scrive stamane 'Tuttosport'.

Calciomercato Inter, Conte blinda Brozovic

La società e l'entourage del croato discuteranno a fine stagione del rinnovo di contratto, con la dirigenza di Viale della Liberazione che potrebbe proporre un prolungamento fino al 2023 dell'accordo in scadenza nel giugno 2022. Per il 27enne centrocampista ci sarà un sostanziale aumento dell'ingaggio rispetto ai 4,5 milioni attuali, con Marotta che punterebbe anche a togliere la clausola rescissoria di 60 milioni e valida per l'estero fino al 15 luglio. Brozovic era stato accostato negli ultimi tempi ad alcune società di Premier League, Chelsea e Tottenham in particolare.