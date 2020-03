CALCIOMERCATO INTER AUBAMEYANG ICARDI / Si complica la caccia dell'Inter per Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaccante gabonese è in cima ai desideri di Marotta per il post Lautaro Martinez, con la concorrenza da fronteggiare che si fa però sempre più nutrita.

Il futuro del centravanti all'è in bilico, con la trattativa per il rinnovo al momento in altomare del contratto in scadenza nel giugno 2021.

Calciomercato Inter e Juventus, PSG su Aubameyang: riscatto lontano per Icardi

Oltre ai nerazzurri, al Barcellona e al Manchester United, stando al 'Daily Mail' anche il Paris Saint-Germain guarderebbe con attenzione ad Aubameyang per la prossima estate. L'ex Borussia Dortmund potrebbe completare il tridente titolare con Neymar e Mbappe, visto il probabile addio di Cavani e la volontà di non riscattare Icardi dall'Inter per 70 milioni di euro. Un ulteriore problema questo per la società di Suning, visto che l'arrivo sotto la Tour Eiffel di Aubameyang allontanerebbe definitivamente la permanenza dell'argentino a Parigi. Icardi resta sempre un pallino della rivale Juventus e del CFO Paratici, in attesa di pianificare l'assalto decisivo al bomber per la finestra estiva del mercato.