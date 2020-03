CALCIOMERCATO NAPOLI GATTUSO / Soddisfatto per il contributo dato finora, il Napoli lavora al rinnovo di Gattuso. Insieme al suo staff, riporta 'Tuttosport', il Ds Giuntoli starebbe lavorando per regalare tre o quattro acquisti mirati al tecnico, che dovrebbe invece firmare un accordo fino al 2023. Le basi per la firma sarebbero state gettate, bisogna quindi attendere nuovi summit per sistemare l'aspetto economico.

Oltre a un attaccante avvezzo ai gol, Gattuso avrebbe chiesto un centrocampista alla stregua di, un esterno sinistro per sostituire, un difensore centrale al posto die un portiere esperto se dovessero essere ceduti Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

