CALCIOMERCATO LAZIO LUIS ALBERTO / La Lazio è pronta a blindare uno dei suoi alfieri.

Sembra infatti in dirittura d'arrivo il rinnovo di, faro della squadra di Simoneche contende lo scudetto alla

Stando a 'La Gazzetta dello Sport, c'è una bozza d'accordo tra le parti per il prolungamento per altre tre stagioni del contratto attualmente in scadenza nel 2022. La nuova data sarà fissata quindi nel giugno 2025, con ingaggio raddoppiato a 3,5 milioni di euro più bonus rispetto agli 1,8 milioni che percepisce attualmente. Un salario al pari degli altri big biancocelesti Milinkovic-Savic, Immobile e Lucas Leiva.