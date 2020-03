CALCIOMERCATO MILAN PAQUETA / Rebus Paqueta al Milan. L'Ad Gazidis e gli uomini mercato che rimpiazzeranno Boban e presumibilmente anhe Maldini, dovranno prendere una decisione sul futuro del brasilano, irriconoscibile in questa stagione rispetto al buon impatto che aveva avuto nei primi mesi dopo il suo arrivo a Milano nel gennaio 2019.

Il Milan s'interroga sul futuro dell'ex Flamengo, sbarcato in rossonero per quasi 40 milioni di euro e adesso di difficile collocazione, non solo in campo.

Le cose hanno smesso di funzionare dopo l'addio diin panchina, con Paqueta che non ha trovato la continuità sperata né conné connell'attuale campionato. Per non registrare una minusvalenza il 'Diavolo' non può cederlo sotto i 30 milioni di euro, ma per il momento non sono arrivate offerte in grado di soddisfare le richieste del Milan. Solo ildell'estimatoreha fatto pervenire una proposta di 20 milioni, che evidentemente non accontenta i rossoneri. Stando a 'La Gazzetta dello Sport', oltre alla conferma e alla cessione a titolo definitivo, il sodalizio di Via Aldo Rossi sta pensando ad un eventuale prestito, con un ritorno alche gli darebbe l'opportunità di rilanciarsi.