CORONAVIRUS FERRI / Dopo le polemiche per il possibile ritorno agli allenamenti di alcuni club di Serie A, nelle ultime ore sia Lazio che Napoli hanno fatto registrare un passo indietro: nessuna seduta questa settimana. Riccardo Ferri, ex difensore che vive nella zona rossa di Lodi, ha rilasciato alcuni commenti su quato sta accadendo in questi difficili giorni: "Fin da subito abbiamo capito quanto potesse essere aggressivo questo virus.

Ho perso degli amici qui, uno dopo l'altro, e attualmente altri sono in ospedale; altri invece sono sotto controllo a casa - le sue parole a 'Leggo' - Le parole di alcuni presidenti in questi giorni sono una mancanza di rispetto nei confronti di un Paese che sta pensando solo a riuscire a rialzarsi. Dobbiamo pensare a tutti coloro che lavorano in trincea per salvare persone. A chi vuole tornare in campo, farei fare un giro nelle mie zone per capire cosa sta accadendo, forse non hanno chiara la situazione". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

