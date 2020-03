Calciomercato Juventus, non solo Pjanic: due talenti per Icardi!

CALCIOMERCATO JUVENTUS PSG PJANIC DE SCIGLIO ICARDI / A campionato fermo, proliferano le idee di mercato. In attesa di sviluppi sul prosieguo della stagione in corso, anche la Juventus progetta gli acquisti per il prossimo anno. Tra gli obiettivi primari c'è il ringiovanimento dell'attacco, che potrebbe perdere Higuain. Così, dopo l'andamento in chiaroscuro al PSG, per Icardi potrebbero riaprirsi le porte della Serie A, considerato il grande interesse dei bianconeri su di lui.

Calciomercato Juventus, Pjanic e De Sciglio per Icardi: le ultime

Il PSG, ancora incerto sul futuro di molti suoi attaccanti, ad oggi sembra propenso ad acquistare Icardi per 70 milioni di euro. Successivamente, però, valuterà le offerte migliori per farlo partire. Il discorso con la Juventus starebbe proseguendo sulla base di sondaggi. L’idea partorita in gran segreto dal dg Leonardo, riporta 'Tuttosport', sarebbe quella di uno scambio con Pjanic e forse anche con Mattia De Sciglio o un’altra pedina. La decisione dei parigini sarebbe dovuta alla valutazione in calo per il centrocampista bosniaco, alle prese con prestazioni deludenti. In caso di ritorno in Italia di 'Maurito', l'Inter esulterebbe grazie alla clausola che gli consentirebbe di guadagnare altri 15 milioni di euro.

