DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / L'Italia si è svegliata stamane con misure ancora più stringenti. L'emergenzaCoronavirus impone la permanenza a casa di gran parte della popolazione, ma restano ancora attivi i servizi di prima necessità. La misura del Governo è avvenuta dopo giorni nei quali il picco di contagi sembrava in aumento.

La giornata di ieri, invece, ha fatto registrare dati in controtendenza , con un calo di nuovi contagi e decessi. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Europa.

LIVE

ORE 7.35 - Anche il mondo del calcio sembra adeguarsi alla situazione di difficoltà: in Serie A, Napoli e Lazio potrebbero rinviare la ripresa degli allenamenti, inizialmente prevista questa settimana.

ORE 7.15 - Stando all'ultimo bollettino rilasciato ieri, attualmente in Italia ci sono 46328 persone positive al Covid-19. I guariti in totale sono 7024, mentre ieri si sono registrati 651 decessi.