CORONAVIRUS FONTANA DECRETO GOVERNO / Intervenuto a "Live Non è la D'Urso" su 'Canale 5', il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana ha commentato così il nuovo decreto appena emanato dal Governo: "Mi sembra di capire che sia, come si dice a Varese, un "cicinin" riduttivo rispetto a quelle che erano le nostre richieste. E questo non va bene.

Uno può anche sbagliare l'impostazione originale, ma se dopo tre settimane ci si rende conto che con i pannicelli caldi non passa la febbre bisogna passare all'antibiotico". Fontana ha comunque precisato che è "un passo avanti" contro l'

LEGGI ANCHE >>> Tokyo 2020, ipotesi di rinvio | Comunicato UFFICIALE