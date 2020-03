CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER TELLES / Nuovo pericolo per Juventus e Inter nella corsa ad Alex Telles. Oltre al Chelsea, stando a 'Sport' anche il Barcellona avrebbe messo nel mirino il brasiliano in forza al Porto per la prossima stagione.

Il 27enne terzino piace alle due italiane per la corsia sinistra, ma adesso anche i blaugrana si sarebbero inseriti nel lotto delle pretendenti per il suo cartellino.

LEGGI ANCHE >>>

Telles avrebbe rifiutato un rinnovo da 6 milioni di euro a stagione e ha un clausola di 40 milioni nel contratto con i 'Dragoes'. Senza prolungamento e in scadenza nel giugno 2021, il Porto potrebbe dare il via libera alla cessione del giocatore la prossima estate per non rischiare di perderlo a parametro zero l'anno successivo. Il Barcellona avrebbe già chiesto informazioni all'entourage di Telles per sondare il terreno ad un eventuale approdo del terzino in Catalogna.