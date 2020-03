CALCIOMERCATO NAPOLI ZIELINSKI RINNOVO / Napoli sempre attivo anche sul fronte rinnovi. Dopo Dries Mertens, il club azzurro ha raggiunto un accordo anche con Piotr Zielinski.

Come riferito da 'Sky Sport', le parti hanno trovato un'intesa anche sulla clausola rescissoria, mentre come anticipato da Calciomercato.it c'era già un accordo sull'ingaggio del giocatore . È praticamente fatta quindi per il prolungamento del centrocampista polacco, con firme e scambio di documenti - previsto già prima dell'- che sono solo slittati e saranno formalizzati al termine di questo periodo.

