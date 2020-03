ITALIA MANCINI CORONAVIRUS SERIE A / "Campionato finito? Dobbiamo aspettare ancora un po' e vedere. In questo momento non credo proprio che ci sia la possibilità per le squadre di allenarsi. Prima o poi però la vita normale dovrà ricominciare, chiaramente sarà molto più difficile soprattutto all'inizio". Intervenuto a "Che tempo che fa" su 'Rai 2', Roberto Mancini si è espresso così sulla possibile chiusura anticipata del campionato di Serie A.

Il commissario tecnico dellaitaliana è poi tornato sull': "È un momento difficile per tutto quello che purtroppo sta accadendo in. Siamo arrivati un po' tutti in ritardo, non solo noi del calcio. Quello che sta accadendo ae aè terribile, quindi dobbiamo fare tutti attenzione, rispettare le regole e sperare che finisca presto. Quando questa storia sarà finita vorrei organizzare una partita tra Nazionale, maschile o femminile, contro medici e infermieri, magari proprio a Bergamo, Brescia o".

