CAGLIARI NAINGGOLAN CORONAVIRUS / L'emergenza Coronavirus ha ormai stravolto le abitudini di tutti, calciatori compresi. In una diretta Instagram sul profilo del Cagliari, Radja Nainggolan ha raccontato il suo isolamento domiciliare: "Sono sereno e aspetto buone notizie per riprendere a giocare. Per me restare a casa è stranissimo, dopo un po' diventa una noia assurda: dopo queste settimane sempre a casa spero di giocare fino a 50 anni.

E appena finirà tutto farò una bella serata come una volta (ride, ndr)".

Infine, sull'eventuale ripresa della Serie A: "Il presidente Giulini ha fatto investimenti importanti, anche se nell'ultimo periodo i risultati non sono stati buoni. Il campionato, se riprenderà, sarà ancora lungo. Mancherebbero ancora 13 partite, siamo sempre lì, vediamo dove possiamo arrivare".

