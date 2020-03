CALCIOMERCATO ROMA FARAONI NAPOLI / Davide Faraoni si sta rivelando come uno dei miglior esterni del campionato per rendimento.

L'ex Udinese e Crotone è un titolarissimo della sorpresadi Juric e avrebbe attirato su di sé l'interesse di alcuni grandi club della massima serie.

LEGGI ANCHE >>> Roma, assalto a Castrovilli: sacrificato un big | Nome nuovo per la difesa

Oltre al Napoli infatti, anche la Roma sarebbe sulle tracce del 28enne nativo di Bracciano come scrive 'La Gazzetta dello Sport'. Faraoni, che lo scorso luglio ha firmato un triennale fino al 2022, sarebbe valutato circa 10 milioni di euro dal Verona. Il laterale destro prima dello stop per l'emergenza coronavirus ha collezionato 24 presenze (tutte per intero) con 3 reti all'attivo, saltando solo l'ultima gara contro la Sampdoria per infortunio.