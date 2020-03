CALCIOMERCATO NAPOLI FABIAN RUIZ LIVERPOOL / Non si fermano i rumors sul futuro di Fabian Ruiz. Lo spagnolo del Napoli è tornato a brillare sotto la cura Gattuso, con le big d'Europa che presto potrebbero farsi sotto per il cartellino del centrocampista spagnolo.

Da tempo sulle sue tracce ci sono, che vogliono riportare in patria l'ex Betis.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, pressing dalla Liga su Fabian Ruiz: ecco la super clausola

Fabian viene seguito con attenzione però anche in Premier e, dopo il Manchester City, pure il Liverpool avrebbe intenzione di preparare un'offensiva per il giocatore. Stando al 'Daily Express', il club campione d'Europa dell'estimatore Klopp sarebbe pronto a mettere sul piatto 80 milioni di euro per strapparlo al Napoli e alla nutrita concorrenza. Il club azzurro sta lavorando comunque al rinnovo oltre il 2023, con il patron De Laurentiis che vorrebbe inserire una clausola rescissoria ben oltre i 100 milioni di euro nel nuovo contratto di Fabian Ruiz.