CALCIOMERCATO JUVE INTER ALABA / Scatta l'allarme Alaba al Bayern Monaco. Il terzino austriaco non ha chiuso ad un possibile addio ai bavaresi, con cui è sotto contratto fino al 2021.

in Serie A seguono con attenzione l'evoluzione degli scenari, anche se la destinazione del giocatore potrebbe essere un'altra.

Oltre al Barcellona anche il Real Madrid sarebbe sulle tracce di Alaba, che stando alla 'Bild' potrebbe spingere per l'addio la prossima estate al Bayer senza il rinnovo di contratto con i campioni di Germania. Un ulteriore indizio per una possibile partenza sarebbe l'intenzione di far entrare nel proprio entourage il super agente Zahavi. Senza prolungamento e con l'accordo in scadenza nel 2021, il Bayern Monaco potrebbe essere costretto a cedere il giocatore ad un prezzo inferiore rispetto al suo reale valore di mercato, che si aggira intorno ai 60 milioni di euro.