Coronavirus, UFFICIALE il decreto del premier Conte: le nuove misure

CORONAVIRUS CONTE DECRETO /Lo aveva annunciato nel discorso di ieri sera, ora è arrivata anche l'ufficialità. Il premier GIuseppe Conte ha firmato il decreto che vara ulteriori misure restrittive per contrastare la diffusione del coronavirus.

La modifica sostanzale riguarda la sospensione delle attività produttive e commerciali, a meno che non siano in modalità "a distanza o lavoro agile".

È fatto divieto di spostarsi dai comuni di residenza se non per le ragioni di comprovata necessità già note: restano attive solo le attività necessarie e indispensabili, come quelle di generi alimentari e sanitari. Il decreto ha effetto da domani fino al 3 aprile.