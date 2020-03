Calciomercato Milan, Ibrahimovic si allontana: "Andrà via"

CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è sempre più lontano dal Milan. Le ultime indiscrezioni danno poche speranze sulla permanenza in rossonero dello svedese, che potrebbe essere tra le vittime illustri del nuovo progetto del club che partirà dalla prossima sessione di calciomercato. Gianluca Di Marzio, giornalista di ‘Sky Sport’, è stato abbastanza netto in merito: "Se Ibrahimovic rimane al Milan? Io dico di no". Gli ha fatto eco il collega Luca Marchetti: "Difficile che resti, Rangnick vorrà un progetto basato sui giovani dai quali secondo la proprietà si dovrà ripartire.

Ibra è servito quest’anno per dare peso alla caratura della squadra in un momento di difficoltà, ma i segnali sono negativi".

Calciomercato Milan, Ibrahimovic verso l'addio: ci prova il Monza

Per l'ex PSG, quindi, si aprono diversi scenari: c'è chi parla di ritiro e chi di un clamoroso passaggio al Monza. Galliani e Berlusconi, in realtà, ci hanno già provato nei mesi scorsi e torneranno alla carica. "I tifosi fanno male a pensare che sia impossibile", ha dichiarato il tecnico Brocchi, alimentando il sogno...

