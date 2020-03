Tokyo 2020, ipotesi di rinvio | Comunicato UFFICIALE

TOKYO 2020 RINVIO CIO/ L'emergenza Coronavirus e iniziano le prime discussioni anche in merito al destino delle Olimpiadi, in programma quest'estate a Tokyo in Giappone. Con un comunicato ufficiale, il CIO, Comitato Internazionale Olimpico, ha reso noto che verrà presa una decisione entro quattro settimane in merito ad un possibile rinvio della manifestazione.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Il CIO, in pieno coordinamento con il Comitato organizzatore di Tokyo 2020, le autorità giapponesi e la città di Tokyo, avvierà discussioni approfondite sulla situazione sanitaria mondiale e il suo impatto sui Giochi olimpici, tra cui il possibile rinvio. Il Cio è fiducioso di portare a termine queste discussioni entro le prossime quattro settimane.