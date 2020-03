CALCIOMERCATO JUVENTUS MOURINHO HAALAND TOTTENHAM/ La Juventus, in vista delle prossime stagioni, si prepara a rivoluzionare il reparto offensivo. L'unica certezza è data da Paulo Dybala, classe 1993, che anche quest'anno sta dimostrando tutta la sua importanza nonostante un inizio non facile. Per ringiovanire la sezione 'bomber', i bianconeri da tempo sono sulle tracce di Erling Braut Haaland, centravanti del Borussia Dortmund di Lucien Favre.

La Juventus ha provato a portarlo a Torino già nel mese di gennaio, e potrebbe riprovarci nelle prossime finestre di calciomercato

Calciomercato Juventus, obiettivo Haaland | Spunta Mourinho!

Secondo quanto riportato da 'Don Balon' però, anche il Tottenham di Josè Mourinho si sarebbe fiondato sul talento della squadra della Ruhr. Il tecnico lusitano vorrebbe infatti affiancarlo ad Harry Kane, stella degli Spurs di Daniel Levy. La clausola rescissoria, che lo libererebbe dal Dortmund, è fissata a 70 milioni di euro, una cifra non impossibile per due top club come Tottenham e Juventus. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!