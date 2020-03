EMERGENZA CORONAVIRUS BOLLETTINO 22 MARZO / Consueto aggiornamento sul bollettino relativo all'emergenza Coronavirus in Italia. Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha fornito i nuovi numeri in conferenza stampa: sono 952 i guariti, per un totale di 7024. Sono 3957 i positivi in più, per un totale di 46328.

circa 23000 sono in isolamento domiciliare, mentre gli altri 23000 sono ricoverati. 651 i deceduti nella giornata di oggi.

Borrelli ha inoltre commentato: "I numeri di oggi sono minori, in controtendenza, ci auguriamo tutti che questi numeri possano essere confermati nei prossimi giorni, senza ovviamente abbassare la guardia e seguendo quanto detto dal decreto governativo".