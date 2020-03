Calciomercato Inter, rumors su Caputo: l’attaccante fa chiarezza

CALCIOMERCATO INTER CAPUTO / Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ svelando alcuni retroscena, tra i quali i possibili contatti di calciomercato con l’Inter: "Con Conte ho un bellissimo rapporto, l'anno scorso è stato anche ad Empoli 3-4 giorni a seguire gli allenamenti di Andreazzoli, ci siamo parlati, abbiamo lavorato tanto insieme. Personalmente non mi è arrivata dall'Inter alcuna proposta, a Sassuolo sono felice e non penso ad altro, ora conta la salute della gente e speriamo di poter tornare in campo quanto prima"

FANTACALCIO - "Anche io cerco di stare vicino ai fantallenatori, d'altronde io stesso mi sono acquistato al fantacalcio.

Sono in coppia con Ilicic".

MIGLIOR DIFENSORE - “Questa domanda me l’hanno fatta in tanti, rispondo ancora una volta che uno degli avversari più duri che ho incontato è Skriniar dell’Inter”

