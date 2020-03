Coronavirus, i familiari di Dybala portati in ospedale per il tampone

CORONAVIRUS FAMILIARI DYBALA / Paulo Dybala ha annunciato ieri, insieme alla Juventus, la sua positività al COVID-19. L'attaccante sta bene, è asintomatico e continua il suo isolamento domiciliare insieme alla fidanzata Oriana. Oggi, la stampa argentina, ha svelato che i familiari della Joya tornati da Torino lo scorso 12 marzo sono stati prelevati dalle loro abitazioni e messi in isolamento in un ospedale di Cordoba: si tratta della madre del calciatore, del fratello Gustavo e della sua fidanzata.

I tre sono stati sottoposti al tampone e, secondo 'La Voz del Interior', non avrebbero rispettato la quarantena obbligatoria per chi rientra in Argentina da uno dei paesi in cui il contagio è più diffuso.

