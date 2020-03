Coronavirus, passo indietro della Lazio: allenamenti rinviati a data da destinarsi

LAZIO ALLENAMENTI CORONAVIRUS / Nei giorni scorsi ci sono state enormi polemiche sulla ripresa degli allenamenti tra i club di Serie A: sono ben sette le squadre in quarantena, ma Lazio e Napoli sono tra i club avevano previsto il ritorno in campo già in questa settimana, nonostante la terribile emergenza coronavirus e l'assenza di una data certa sul rientro dei campionati di tutto il mondo. Oggi, però, è arrivato il passo indietro dei biancocelesti.

Il club di, infatti, ha pubblicato sul suo sito ufficiale uno stringato comunicato annunciando il cambio di rotta: "La ripresa degli allenamenti, precedentemente fissata per lunedì 23 marzo, è stata infatti posticipata a data da destinarsi".

