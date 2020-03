CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER LUKAKU PASTORELLO/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky', Federico Pastorello, agente fra gli altri di Romelu Lukaku, ha parlato dell'attuale emergenza Coronavirus: "L'evento primario è la conclusione dei campionati europei, ma non si può sapere quando si potrà riprendere. Se i tornei dovessero ripartire, gli effetti ci sarebbero per una stagione".

Sull'Inter come prima scelta per Lukaku: "Romelu voleva lasciare la Premier League, vuole sentirsi amato e ha trovato questo calore proprio nei tifosi dei nerazzurri. Va anche detto che l'accordo mancato fra Paulo Dybala ed il Manchester United è stato determinante".

Sui campionati: "Per me si andrà oltre il 30 giugno, quindi o escludiamo le scadenze dei contratti oppure si può fare una proroga. Per quelli che hanno già firmato con altre società, dovrà esserci una deroga speciale".