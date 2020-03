Calciomercato Juventus, doccia gelata | Contatti riaperti per Pogba

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED WOODWARD RAIOLA / Il desiderio numero uno della Juventus per la prossima estate è certamente Paul Pogba. È infatti ormai cosa nota che il francese potrebbe lasciare Manchester molto presto con i bianconeri candidati a riportarlo a Torino per puntare dritti alla Champions League. Nuovi ostacoli arrivano però dall'Inghilterra.

Secondo quanto riferito dal 'Mirror' il vicepresidente Edavrebbe ripreso i contatti con il procuratore del centrocampista campione del mondo, Mino, a dispetto dei diversi attacchi del potente procuratore risalenti alle prime settimane del nuovo anno. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio

Calciomercato Juventus, tregua Raiola-Woodward

Secondo quanto sottolineato dal tabloid britannico sembra quindi esserci stata una sorta di tregua fra le parti, sperando che Raiola non intervenga nuovamente con altre dichiarazioni al veleno. L'obiettivo del Manchester United sarebbe quindi quello di provare a capire se ci sono effettivi margini per trattenere Paul Pogba a Old Trafford anche la prossima estate. Il francese, prima dell'emergenza Coronavirus, sembrava ormai in procinto di completare il proprio recupero fisico per tornare abile e arruolabile in prima squadra dopo mesi ai box. A prescindere da tutto però in estate andrà chiarito una volta per tutto il destino dell'ex juventino che ha un contratto in scadenza 2021 con opzioni di sicurezza per un altro anno.

