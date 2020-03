CALCIOMERCATO ATALANTA FLORENZI ROMA / Il Valencia di Alessandro Florenzi ha perso senza appello il doppio confronto di Champions League contro l'Atalanta guidata da Josip Ilicic in campo e Gasperini in panchina. Fin qui non è stata dunque una grande avventura quella dell'ex Roma in Spagna. A gennaio infatti dopo mesi di incertezza l'esterno capitolino ha lasciato i giallorossi per andare a giocare in Liga. Eppure secondo quanto riferito da 'Sky Sport', Florenzi sarebbe potuto anche finire in un'altra squadra di Serie A. Si tratta proprio dell'Atalanta che in quel momento storico cercava un giocatore di esperienza per potenziare la rosa dopo il passaggio del turno di Champions.

Alla fine però il classe 1991 è andato al Valencia, club con il quale curiosamente ha incrociato proprio la 'Dea'.

