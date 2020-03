CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR REAL MADRID / Mian Skriniar continua ad essere nel mirino delle big del calcio europeo. Il difensore centrale dell'Inter, nonostante una stagione non proprio esaltante, piace parecchio soprattutto in Spagna. Il Barcellona sta provando in tutti i modi a convincere i nerazzurri a cedere il calciatore.

La prossima estate l'asse Milano-Barcellona potrebbe farsi davvero caldo: tanti i nomi che possono finire sul tavolo della trattativa, dafino ad arrivare, ovviamente, ad Arturo

Ma tornando a Skriniar, il calciatore continua a piacere anche al Real Madrid: per i blancos - come sottolinea 'Mundo Deportivo' - sarebbe il sostituto di Sergio Ramos. Il difensore in estate potrebbe davvero salutare l'Inter per una cifra vicina ai 70 milioni di euro. Attenzione, oltre alle spagnole, anche al Manchester United.

