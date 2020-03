Coronavirus, l'isolamento di Petagna: "Importante restare a casa"

CORONAVITUS SPAL PETAGNA / Tutti a casa contro il Coronavirus. Il messaggio è chiaro e non è da meno anche Andrea Petagna, centravanti della Spal che ai microfoni di 'Dazn' in videochiamata con Diletta Leotta ha descritto la sua giornata: "Sto molto bene per fortuna. Sono a casa mia a Milano, devo dire che le giornate sono molto lunghe. Mi sveglio abbastanza presto, faccio colazione, ho la fortuna di aver un terrazzo abbastanza grande, ho un po’ di elastici, la cyclette, il tappeto per correre, quindi sono abbastanza organizzato. Mi alleno e nel pomeriggio guardo un po’ di Tv, poi aspetto la cena e si va a dormire. Non c’è molto da fare. Per quanto riguarda l’alimentazione non ci sono pericoli perché comunque non sono un grande chef, mangio pasta in bianco, petto di pollo, bresaola in busta e niente altro. L’unica cosa positiva di questo momento è che sto bene, i miei amici stanno bene, la mia famiglia sta bene.

Rivolgo il mio pensiero alle persone che devono continuare a lavorare, che stanno facendo ancora tanti sacrifici, alle persone che sono da sole, agli infermieri e ai nostri dottori che stanno lavorando ventiquattro ore su ventiquattro per salvare delle vite".

PORTE CHIUSE - "La partita contro il Parma è stata surreale, è mancata quella tensione che c’è prima di ogni gara. Anche con i compagni facevamo fatica ad alzare il ritmo nel riscaldamento, poi mentre stavamo per scendere in campo siamo tornati negli spogliatoi, poi siamo di nuovo tornati in campo, è stata una situazione particolare. Siamo riusciti a portare a casa i tre punti e questo è stato importante per la squadra, ma spero di non giocare mai più a porte chiuse".

Infine Petagna lancia un doveroso appello: "Il messaggio che mi sento di mandare a tutti è quello di rimanere a casa, è questa la cosa più importante da fare in questo momento. Ci sarà tempo per tornare a parlare di calcio e per tornare allo stadio. Adesso la cosa importante è restare a casa".